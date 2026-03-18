МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Девять стран Евросоюза объединятся и выделят государственные средства в качестве кредита Украине, чтобы обойти блокировку Венгрии, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.
"Идея заключается в следующем: девять стран объединяются, что допускается правилами ЕС. Каждая из них предоставляет около 10 миллиардов евро. Таким образом набирается нужная сумма без необходимости согласия всех 27 государств. Венгры в этой группе просто не участвуют. Право вето действует только в рамках официальных решений Союза. Как только группа стран организует финансирование самостоятельно, эта блокировка перестает работать. Это трюк", - пояснил Рар.
По его словам, подобные приемы предусмотрены внутренними правилами ЕС. Он подчеркнул, что Украина все равно получает средства, но не через стандартный бюджет ЕС, а через своего рода "коалицию желающих".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Позднее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщало, что Европейский кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, предоставление которого временно блокировала Венгрия, уже согласован.