Синоптик рассказал о скором похолодании в Москве
Похолодание придет в Москву в пятницу, ожидается пасмурная погода, возможны осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T22:38:00+03:00
Тишковец: похолодание придет в Москву в пятницу, ожидается пасмурная погода
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Похолодание придет в Москву в пятницу, ожидается пасмурная погода, возможны осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу весна немного споткнётся. Центральная Россия
окажется под влиянием высотной ложбины циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где не исключены незначительные осадки в разном фазовом состоянии, что ограничит приток солнечного тепла", - рассказал Тишковец
Синоптик добавил, что ночью ожидается от минус двух до плюс одного градуса, а днем похолодает до плюс пяти - плюс восьми градусов. А с 3.00 до 6.00 мск не исключена слабая магнитная буря.
"В субботу инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, и погода наладится, а столбики термометров снова будут штурмовать 10-градусную отметку. В сумерках минус один до плюс двух градусов, в разгар дня плюс 8 - плюс 11. Возможны магнитные бури", - подчеркнул Тишковец.
По его словам, в воскресенье погода ожидается солнечная и по-апрельски теплая. Под утро также ожидаются заморозки до нуля - минус трех градусов, в дневные часы плюс 9 - плюс 12.
"В начале следующей недели погода почти не изменится, и в столице станет ещё чуть теплее", - отметил он.