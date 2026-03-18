Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца марта

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Солнечная погода ожидается в Москве до конца марта, пасмурных дней не будет, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в последние дни светило яркое солнце, то есть было много прямой солнечной радиации.

"Но если сейчас посмотреть на небо, то уже появляется такая перистая облачность. Это говорит о том, что уже возрастает доля рассеянной радиации", - подчеркнула синоптик.