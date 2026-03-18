Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете

БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на таиландском острове Пхукет погибла гражданка Узбекистана, а не России, трое пострадавших россиян находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

"В результате ДТП микроавтобуса, произошедшем на Пхукете 18.03.2026 в 4.10, пострадало восемь граждан России и четыре гражданина Узбекистана . На месте происшествия скончалась гражданка Узбекистана", - сообщил агентству глава российского консульского учреждения.

Он добавил, что остальные туристы были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана медицинская помощь.

"В настоящее время в больницах остаются трое россиян, двое из них в тяжёлом состоянии. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование происшествия", - также сообщил Иванов.