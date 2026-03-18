Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете
Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете - РИА Новости, 18.03.2026
Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете
В ДТП с микроавтобусом на таиландском острове Пхукет погибла гражданка Узбекистана, а не России, трое пострадавших россиян находятся в больнице, двое из них в... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:07:00+03:00
2026-03-18T12:07:00+03:00
2026-03-18T12:47:00+03:00
пхукет (остров)
происшествия
таиланд
пхукет (остров)
таиланд
пхукет (остров), происшествия, таиланд
Пхукет (остров), Происшествия, Таиланд
Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете
РИА Новости: двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Пхукете
БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом на таиландском острове Пхукет погибла гражданка Узбекистана, а не России, трое пострадавших россиян находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"В результате ДТП микроавтобуса, произошедшем на Пхукете
18.03.2026 в 4.10, пострадало восемь граждан России
и четыре гражданина Узбекистана
. На месте происшествия скончалась гражданка Узбекистана", - сообщил агентству глава российского консульского учреждения.
Он добавил, что остальные туристы были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана медицинская помощь.
"В настоящее время в больницах остаются трое россиян, двое из них в тяжёлом состоянии. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование происшествия", - также сообщил Иванов.
Ранее газета "Кхаосот" сообщила, что микроавтобус с 12 российскими туристами, ехавший на пристань для отправки туристов на Симиланские острова, потерял управление и врезался в столб в районе Тхаланг на Пхукете. Металлическое дорожное ограждение пробило кабину микроавтобуса. Издание сообщило, что одна российская туристка погибла, еще 11 туристов пострадали.