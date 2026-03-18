Вопрос о досрочном выходе с рынка газа ЕС рассматривается, заявил Песков
Вопрос о досрочном выходе с рынка газа ЕС рассматривается, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2026
Вопрос о досрочном выходе с рынка газа ЕС рассматривается, заявил Песков
Вопрос по поручению президента РФ Владимира Путина о целесообразности досрочного выхода с европейского газового рынка находится на рассмотрении, требуется... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:55:00+03:00
2026-03-18T12:55:00+03:00
2026-03-18T12:59:00+03:00
евросоюз, экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Евросоюз, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вопрос о досрочном выходе с рынка газа ЕС рассматривается, заявил Песков
Песков: вопрос о досрочном выходе РФ с газового рынка ЕС рассматривается
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопрос по поручению президента РФ Владимира Путина о целесообразности досрочного выхода с европейского газового рынка находится на рассмотрении, требуется глубокий анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении. Требуется глубокий достаточно анализ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, представил ли кабмин предложения о целесообразности досрочного выхода с европейского газового рынка и есть ли какие-то сроки.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.