12:54 18.03.2026
Песков назвал большинство сообщений СМИ об иранском конфликте вбросами
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство сообщений в СМИ, касающихся иранского конфликта, являются информационными вбросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать публикацию журнала The Wall Street Journal, в которой сообщается, что Россия якобы делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке и технологиями производства БПЛА.
"Вокруг этой войны очень много идет разных сообщений, и подавляющее большинство является ничем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать", - сказал Песков журналистам.
Песков также отметил, что по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединенных Штатов Америки, которые сами говорили, что "никакой информации они на этот счет не имеют".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В РАН оценили намерения США отправить десант в Иран
Вчера, 05:31
 
