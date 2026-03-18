Сигнала от ЕС о желании вести диалог по топливу не поступало, заявил Песков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва не получала никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят вести диалог в рамках энергосотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли какие-то сигналы со стороны Европы по теме энергосотрудничества.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.