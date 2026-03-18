Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин - РИА Новости, 18.03.2026
12:51 18.03.2026 (обновлено: 12:55 18.03.2026)
Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин
Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин - РИА Новости, 18.03.2026
Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин
Решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин стало реакцией на работу общественников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:51:00+03:00
2026-03-18T12:55:00+03:00
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий фадеев
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Фадеев
Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин

Песков назвал помилование 23 женщин реакцией на работу общественников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин стало реакцией на работу общественников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.
"Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции", - сказал Песков журналистам, комментируя решение президента о помиловании женщин.
В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член Совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
Ева Меркачева на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Меркачева рассказала о женщинах, помилованных Путиным
17 марта, 14:05
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий Фадеев
 
 
