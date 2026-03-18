В Перми завершился хакатон по модернизации Портала поставщиков

Первый в 2026 году хакатон серии Tender Hack по модернизации портала поставщиков в Перми

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Перми завершился первый в 2026 году хакатон, направленный на поиск решений для модернизации Портала поставщиков, участники занимались разработкой прототипа интеллектуального сервиса обоснования начальной цены закупки, рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Первый в этом году хакатон объединил 77 участников в составе 17 команд. В ходе трехдневного соревнования участники создали прототип полностью автономного сервиса, который самостоятельно заполняет документ „Обоснование цены“, оставляя пользователю возможность ручного редактирования. Основная цель такой разработки — значительно ускорить подготовку документации для заказчиков", — отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Главный приз хакатона выиграла команда "Перцептрон Розенблатта" из Перми. Еще два призовых места заняли команды из Казани: второе — "ИнноСпорт", третье — "Туркмены".

Участники хакатона представляли семь городов России: Пермь, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Йошкар-Олу, Екатеринбург и Казань. Их средний возраст составил 22 года. Попробовать свои силы в турнире могли как студенты вузов, так и опытные профессионалы.

Быть практиком сферы закупок для участия в хакатоне необязательно — разобраться в тонкостях работы Портала поставщиков помогают мастер-классы и консультации экспертов самой платформы, департамента Москвы по конкурентной политике, столичного департамента информационных технологий и электронной торговой площадки "Росэлторг".

Как отметили в департаменте информационных технологий столицы, одним из преимуществ подобных соревнований является возможность в сжатые сроки проверить на практике сразу несколько концепций. Формат хакатона позволяет найти оригинальные пути для выполнения поставленных задач и оперативно протестировать несколько вариантов решения. Наиболее успешные из предложенных идей в перспективе могут быть применены для внедрения нового или совершенствования действующего функционала Портала поставщиков.

Следующий хакатон пройдет с 3 по 5 апреля в столице в рамках форума "Дни московской конкуренции". Участие во всех хакатонах серии бесплатное. Организатором мероприятий выступает столичный департамент по конкурентной политике. Информация о прошедших и предстоящих соревнованиях размещается на сайте.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,4 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов.