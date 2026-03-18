В Пентагоне не смогли ответить, выгодно ли США поражение России

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман и глава европейского командования ВС США (USEUCOM) генерал Алексус Гринкевич в среду отказались напрямую отвечать на вопрос о том, выгодно ли США гипотетическое поражение России в конфликте на Украине.

На слушаниях в палате представителей США один из законодателей задал вопрос о том, соответствует ли гипотетическое поражение России национальным интересам Вашингтона

"В мои обязанности не входит определять национальные интересы. Это, безусловно, политический вопрос. Поэтому я предоставлю слово моему коллеге по политическим вопросам", - сказал Гринкевич.