США готовы к продолжению диалога военных с Россией, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты открыты к продолжению диалога с Россией по военным вопросам, в том числе по теме истечения срока действия ДСНВ, заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

"Министерство открыто для диалога по военным вопросам с Российской Федерацией, в том числе в поддержку переговоров под руководством госдепартамента об истечении срока действия ДСНВ и диалога по военным вопросам на высоком уровне, о котором было объявлено в прошлом месяце", - говорится в письменном заявлении Циммермана для слушаний в палате представителей.