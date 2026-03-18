10:29 18.03.2026
СМИ: Пентагон развернет производство дронов по образцу иранских Shahed
Пентагон намерен развернуть массовое производство ударных беспилотников LUCAS, созданных на основе иранских БПЛА типа Shahed, заявил заместитель министра... РИА Новости, 18.03.2026
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Пентагон намерен развернуть массовое производство ударных беспилотников LUCAS, созданных на основе иранских БПЛА типа Shahed, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.
"Идея заключается в том, чтобы наладить их массовое производство в США и обеспечить возможность быстрого наращивания выпуска", - сказал Майкл, слова которого приводит агентство Блумберг.
По его словам, такие дроны "показывают себя очень хорошо" и являются "полезным инструментом в арсенале".
Речь идёт об одноразовых ударных беспилотниках, разработку американской версии ведёт компания SpektreWorks. Как отмечает агентство Блумберг, подразделения, оснащённые этими системами, были направлены на Ближний Восток ещё до начала военной операции против Ирана.
Стоимость одного такого беспилотника оценивается примерно в 55 тысяч долларов, а дальность может превышать 400 морских миль. Ожидается, что они частично заменят более дорогие крылатые ракеты, стоимость которых достигает миллионов долларов.
