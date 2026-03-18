СМИ: Пентагон развернет производство дронов по образцу иранских Shahed

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Пентагон намерен развернуть массовое производство ударных беспилотников LUCAS, созданных на основе иранских БПЛА типа Shahed, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

"Идея заключается в том, чтобы наладить их массовое производство в США и обеспечить возможность быстрого наращивания выпуска", - сказал Майкл, слова которого приводит агентство Блумберг

По его словам, такие дроны "показывают себя очень хорошо" и являются "полезным инструментом в арсенале".

Речь идёт об одноразовых ударных беспилотниках, разработку американской версии ведёт компания SpektreWorks. Как отмечает агентство Блумберг, подразделения, оснащённые этими системами, были направлены на Ближний Восток ещё до начала военной операции против Ирана