Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву - РИА Новости, 18.03.2026
05:20 18.03.2026
Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву
Низкий моральный дух и нездоровая атмосфера процветали в группе содействия безопасности Украины (SAG-U) под руководством отставного американского генерала... РИА Новости, 18.03.2026
В мире, Киев, США, Украина, Министерство обороны США
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Низкий моральный дух и нездоровая атмосфера процветали в группе содействия безопасности Украины (SAG-U) под руководством отставного американского генерала Антонио Агуто, уличённого в пьянстве и халатности, выяснило РИА Новости, изучив отчет военного ведомства США.
Согласно документу, проверка подтвердила наличие "плохого командного климата" в структуре, отвечающей за военную помощь Киеву. Генерал руководил группой в период с конца 2022 по 2024 год, отвечая за координацию всех западных военных поставок Киеву. Среди ключевых факторов, деморализующих личный состав, инспекторы выделили тяжелые бытовые условия и высокую текучесть кадров.
"Мы установили, что различные факторы стали причиной плохого командного климата и низкого морального духа в SAG-U, включая высокий оперативный темп, суровые условия проживания и работы из-за ограниченных удобств на объектах, а также высокую текучесть кадров", - говорится в тексте документа.
Несмотря на то, что формально инспекторы не стали возлагать на экс-генерала прямую ответственность за создание "токсичной среды", в документе признается, что его методы управления "не всегда находили понимание у подчиненных".
Ранее Пентагон уличил Агуто в грубой халатности при обращении с секретными картами, которые были забыты в поезде и сутки находились без присмотра, а также в злоупотреблении крепким алкоголем во время службы на Украине в 2024 году. Сам генерал, ныне находящийся в отставке, объяснял пристрастие к спиртному "местными традициями".
