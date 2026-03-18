Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву
Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву - РИА Новости, 18.03.2026
Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву
Низкий моральный дух и нездоровая атмосфера процветали в группе содействия безопасности Украины (SAG-U) под руководством отставного американского генерала... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T05:20:00+03:00
2026-03-18T05:20:00+03:00
2026-03-18T05:20:00+03:00
киев
сша
украина
в мире, киев, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, Киев, США, Украина, Министерство обороны США
Пентагон рассказал о низком моральном духе, царившем в штабе помощи Киеву
РИА Новости: в штабе помощи Киеву при генерале Агуто царил низкий моральный дух
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Низкий моральный дух и нездоровая атмосфера процветали в группе содействия безопасности Украины (SAG-U) под руководством отставного американского генерала Антонио Агуто, уличённого в пьянстве и халатности, выяснило РИА Новости, изучив отчет военного ведомства США.
Согласно документу, проверка подтвердила наличие "плохого командного климата" в структуре, отвечающей за военную помощь Киеву
. Генерал руководил группой в период с конца 2022 по 2024 год, отвечая за координацию всех западных военных поставок Киеву. Среди ключевых факторов, деморализующих личный состав, инспекторы выделили тяжелые бытовые условия и высокую текучесть кадров.
"Мы установили, что различные факторы стали причиной плохого командного климата и низкого морального духа в SAG-U, включая высокий оперативный темп, суровые условия проживания и работы из-за ограниченных удобств на объектах, а также высокую текучесть кадров", - говорится в тексте документа.
Несмотря на то, что формально инспекторы не стали возлагать на экс-генерала прямую ответственность за создание "токсичной среды", в документе признается, что его методы управления "не всегда находили понимание у подчиненных".
Ранее Пентагон
уличил Агуто в грубой халатности при обращении с секретными картами, которые были забыты в поезде и сутки находились без присмотра, а также в злоупотреблении крепким алкоголем во время службы на Украине
в 2024 году. Сам генерал, ныне находящийся в отставке, объяснял пристрастие к спиртному "местными традициями".