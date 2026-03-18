04:08 18.03.2026
В России с апреля вырастут соцпенсии
Средний размер социальной пенсии увеличится до 16,5 тысяч рублей в месяц после индексации с 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. РИА Новости, 18.03.2026
В России с апреля вырастут соцпенсии

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии увеличится до 16,5 тысяч рублей в месяц после индексации с 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля на 6,8%.
"В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысяч рублей, до 24,5 тысяч", - говорится в сообщении.
Так, у инвалидов с детства первой группы пенсия вырастет на 1,6 тысяч рублей, до среднего уровня в 25,4 тысяч рублей.
"С 1 апреля Социальный фонд также увеличит выплату по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тысяч рублей", - уточнили в ведомстве.
