В России с апреля вырастут соцпенсии

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии увеличится до 16,5 тысяч рублей в месяц после индексации с 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля на 6,8%.

"В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысяч рублей, до 24,5 тысяч", - говорится в сообщении.

Так, у инвалидов с детства первой группы пенсия вырастет на 1,6 тысяч рублей, до среднего уровня в 25,4 тысяч рублей.