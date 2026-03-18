Военная наука в России опережает зарубежные разработки, заявил Патрушев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя современные мировые тенденции развития беспилотного флота, отметил, что российская военная наука не отстает, а во многом и опережает зарубежные разработки.

"Развертыванию морских робототизированных систем уделяют внимание многие страны, в том числе считая, что классическая концепция строительства военно-морских сил не отвечает современным требованиям", - сказал Патрушев в интервью газете " Коммерсант ".

России автономные, безэкипажные, телеуправляемые подводные аппараты уже используются, а научные институты и конструкторские бюро разрабатывают новое поколение такой техники, отметил он.

"В этом направлении наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, сейчас проводится анализ отечественного рынка для выявления наиболее перспективных решений, которые могут быть применены при создании морских дронов.