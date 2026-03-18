Патрушев: подводный флот России сохранился благодаря решениям Путина - РИА Новости, 18.03.2026
17:11 18.03.2026
Патрушев: подводный флот России сохранился благодаря решениям Путина
Благодаря решениям, принятым в свое время президентом РФ Владимиром Путиным, подводный флот России сохранился, был преумножен и сейчас делает отечественный ВМФ... РИА Новости, 18.03.2026
Патрушев: подводный флот РФ сохранился и преумножился благодаря решениям Путина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Благодаря решениям, принятым в свое время президентом РФ Владимиром Путиным, подводный флот России сохранился, был преумножен и сейчас делает отечественный ВМФ одним из сильнейших в мире, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В четверг в России будет отмечаться День моряка-подводника, совпавший в этом году со 120-летием подводного флота.
В интервью газете "Коммерсант" Патрушев рассказал, как в начале 2000-х годов посещал военные городки рядом с базами подводных лодок на Камчатке, в Приморье, в Мурманской области.
"Разруха и уныние — вот что я видел там, где жили моряки-подводники с семьями. А западные советчики науськивали либералов в экономическом блоке правительства вообще отправить подводный флот на металлолом. Благодаря решениям главы государства подводный флот был сохранен и преумножен", - сказал Патрушев.
По его словам, президент уделяет особое внимание кораблестроительной науке, инженерному образованию, социальной защите семей военнослужащих, возобновилось жилищное строительство, появились объекты культуры и спорта, новые школы и детские сады.
"Сегодня профессионализм и боевая выучка подводников в сочетании с новейшим оснащением делают российский ВМФ одним из самых мощных в мире", - подчеркнул Патрушев и поздравил моряков-подводников с предстоящим праздником.
