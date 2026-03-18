Патрушев назвал полезным для России изучение новой морской доктрины США

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские специалисты внимательно изучили принятый в США "Американский морской план действий" - по сути, целостную морскую доктрину Соединенных Штатов, и было бы интересно подумать, какие уроки из этого документа могла бы извлечь Россия, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Документ, безусловно, получился интересный, и мы его детально изучили. Конечно, можно говорить об определенных рисках, например, в контексте провозглашенной в этом "Плане" более активной экспансии в Арктику, развития американского полярного судоходства и инфраструктуры. Но, полагаю, что куда интереснее изучить общую тональность этой доктрины и подумать, какие уроки мы могли бы извлечь из нее", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, обращает на себя внимание, что администрация президента США Дональда Трампа с первых месяцев своей работы взяла курс на последовательное наращивание комплексной морской мощи.

"Заметьте, не просто потенциала ВМС, а именно всего спектра возможностей, прежде всего в сфере морской деятельности. В "Плане действий" поставлены задачи по достижению технологического суверенитета в судостроении и смежных отраслях, обеспечению их стабильным притоком недорогих заемных средств, развитию прибрежных территорий, созданию особых экономических зон", - отметил Патрушев. По его словам, в документе говорится о более ответственном строительстве кораблей и судов, в том числе устранении огромного числа бюрократических процедур и практики бесконечного изменения и пересогласования проектной документации, а также о внедрении в проектирование судов искусственного интеллекта.

"Важно отметить, что в упомянутом "Плане" модернизация морских отраслей США предполагается во многом за счет своих стратегических партнеров, особенно преуспевающих в области судостроении Японии и Республики Корея. Кстати, Сеул уже одобрил законопроект об инвестициях в судостроение США на 150 миллиардов долларов", - сказал Патрушев.

Он назвал интересной идею создавать патронируемые государством механизмы привлечения заемных средств. "Логика у американского плана простая: для создания мощной морской экономики нужны дешевые деньги, высокие компетенции, что неизбежно предполагает акцент на образование, продвинутые технологии и, конечно, производственные мощности", - пояснил Патрушев.