Пасынок Намина ранее привлекался к ответственности из-за смертельного ДТП
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве родственников, ранее привлекался к уголовной ответственности из-за... РИА Новости, 18.03.2026
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве родственников, ранее привлекался к уголовной ответственности из-за ДТП, в котором погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в Мособлсуде
прошел допрос Ткаченко по делу об убийстве двух человек: тещи и сына Стаса Намина
. Обвиняемый полностью признал вину в двойном убийстве. В рамках допроса судья зачитала протокол допроса Ткаченко следователем, проведенным в день убийства.
"Ранее я привлекался к ответственности из-за ДТП, повлекшего смерть человека по неосторожности… Мне было назначено 3 года условно", - зачитала судья материалы дела.
В ходе прошлого судебного заседания защита обвиняемого просила направить Ткаченко на стационарное обследование в институт имени Сербского, полагая, что предыдущие экспертизы могли не выявить у него тяжелого психического расстройства. В обоснование адвокат указала, что у подсудимого зафиксировано не менее десяти сотрясений мозга, в прошлом он лечился в психбольнице после попытки суицида, а также длительное время общается с внутренним голосом, которого называет Зеро.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Ткаченко предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по этому уголовному делу.