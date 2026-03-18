Пасынок Стаса Намина во время допроса признался в убийстве двух человек

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве родственников, признал вину в убийстве двух человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду в Мособлсуде прошел допрос обвиняемого по делу об убийстве тещи и сына Стаса Намина . Сам музыкант признан потерпевшим по делу.

"Я признаю полностью вину в убийстве двух человек", - заявил Ткаченко во время допроса.

Говоря об обстоятельствах убийства, он сообщил, что напал на свою бабушку во время ссоры после ее слов о драке обвиняемого с братом на дне рождения их друга. Затем, по его словам, он позвонил брату, но "не помнит, что делал до его приезда". Ткаченко также сообщил, что изначально сказал брату, что "бабушка упала", однако сразу же признался, что убил ее сам.

Ранее в ходе прошлого судебного заседания защита обвиняемого просила направить Ткаченко на стационарное обследование в институт имени Сербского, полагая, что предыдущие экспертизы могли не выявить у него тяжелого психического расстройства. В обоснование адвокат указала, что у подсудимого зафиксировано не менее десяти сотрясений мозга, в прошлом он лечился в психбольнице после попытки суицида, а также длительное время общается с внутренним голосом, которого называет Зеро.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.