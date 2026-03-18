https://ria.ru/20260318/pashinyan-2081420985.html
Пашинян вывел формулу независимости Армении
2026-03-18T13:25:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063778969_0:0:3376:1898_1920x0_80_0_0_eb77af5c1911391d30d0c37c1fd78010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063778969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25145223548bc114d7a3d6fb91d2555b.jpg
Пашинян вывел формулу независимости Армении, ключ - в зависимости от многих
ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел формулу независимости страны, заявив, что ее можно обеспечить, заменив зависимость от немногих на зависимость от многих.
"Независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих. Когда вы зависите от одного, вы не независимы. Когда вы зависите от многих, фактически вы не зависите ни от одного из них. Вот почему мы говорим: независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих", - заявил Пашинян
в видеообращении.
Для подкрепления своих слов он придумал притчу от поставщиках воды. По его мнению, при одном поставщике получатель зависит от него на 100%. "Это означает, что у одного поставщика воды есть рычаг влияния на вас. Например, он может диктовать вам цены, навязывать определенные решения… При форс-мажоре он не сможет снабжать вас водой. Следовательно, один человек, малое количество в данном случае создают 100-процентную зависимость", - заявил Пашинян.
По его мнению, если поставщиков будет четыре, пять, шесть, семь, то снабжение будет гарантировано и получатель будет чувствовать себя уверенно. "Если вдруг какая-то поставка вовремя и правильно не дойдет, вы можете просто отказаться от нее и, отказавшись, показать остальным, что они должны исполнять свои обязанности надлежащим образом, вовремя, по самой удобной для вас цене и с самым удобным для вас качеством", - заявил Пашинян.