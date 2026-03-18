Пашинян вывел формулу независимости Армении

ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел формулу независимости страны, заявив, что ее можно обеспечить, заменив зависимость от немногих на зависимость от многих.

"Независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих. Когда вы зависите от одного, вы не независимы. Когда вы зависите от многих, фактически вы не зависите ни от одного из них. Вот почему мы говорим: независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих", - заявил Пашинян в видеообращении.

Для подкрепления своих слов он придумал притчу от поставщиках воды. По его мнению, при одном поставщике получатель зависит от него на 100%. "Это означает, что у одного поставщика воды есть рычаг влияния на вас. Например, он может диктовать вам цены, навязывать определенные решения… При форс-мажоре он не сможет снабжать вас водой. Следовательно, один человек, малое количество в данном случае создают 100-процентную зависимость", - заявил Пашинян.