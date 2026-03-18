Памфилова рассказала, сколько партий могут участвовать в выборах
Право участвовать в выборах в России теперь имеют 19 партий, деятельность Партии социальной защиты 12 марта была приостановлена, сообщила председатель ЦИК...
2026-03-18T12:05:00+03:00
Памфилова: право участвовать в выборах в РФ имеют 19 партий
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Право участвовать в выборах в России теперь имеют 19 партий, деятельность Партии социальной защиты 12 марта была приостановлена, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Двенадцатого марта апелляционной инстанцией Верховного суда Российской Федерации было подтверждено решение о приостановке деятельности Партии социальной защиты", - сказала Памфилова
на заседании ЦИК России.
Она отметила, что в силу закона партия, чья деятельность была приостановлена, не может участвовать в выборах.
"Таким образом, право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных выборах имеют на сегодняшний день 19 партий", - добавила Памфилова.