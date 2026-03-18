Польша требует отдать ей орден, выставленный на аукцион на Украине

ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) требует передать ему польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), выставленный на аукцион на Украине.

По данным польского института, видимый на ордене номер позволяет идентифицировать награжденного: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель, который командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.

"Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала - немедленно прекратить аукцион. Бесценные свидетельства истории должны занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти. Память о жертвах не может быть предметом торга", - подчеркивается в заявлении IPN.