14:46 18.03.2026
Во время кризиса решения должны принимать сильные лидеры, заявил Орбан
Во время кризиса решения должны принимать сильные лидеры, заявил Орбан
Международные институты нужны, однако в кризисные времена необходимо, чтобы решения принимали сильные лидеры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 18.03.2026
Орбан: международные институты нужны, но решать кризис должен сильный лидер

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Международные институты нужны, однако в кризисные времена необходимо, чтобы решения принимали сильные лидеры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Дело в том, что институты нам нужны. Когда дела идут хорошо, институты играют стабилизирующую роль и полезны. Однако, когда возникают кризисы и когда на горизонте появляются дилеммы, кто-то должен принимать решения. Институты никогда не будут делать этого, поскольку некоторые вещи может решить только человек, благодаря своим ценностям, принципам, личному мужеству и так далее. Так что, когда возникают проблемы, нам нужны лидеры, не институты, а кто-то, кто достаточно силен, смел и готов взять на себя ответственность за решение. Сейчас нам в Европе не хватает таких лидеров", - сказал он в интервью телеканалу GB News.
По словам Орбана, в Европе считают, что сильный лидер - это плохо, поскольку он представляет собой опасность, а институты - это хорошо, поскольку они могут управлять странами. Задача же лидеров и политиков, по бытующему мнению, сводится просто к управлению институтами. Венгерский премьер назвал это суждение ошибочным и заявил, что концепт лидерства необходимо изменить.
