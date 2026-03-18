Эпоха расширения НАТО на восток закончилась, заявил Орбан - РИА Новости, 18.03.2026
14:09 18.03.2026 (обновлено: 14:42 18.03.2026)
Эпоха расширения НАТО на восток закончилась, заявил Орбан
Орбан: эпоха расширения НАТО закончилась, Украина должна быть буферной зоной

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 мар — РИА Новости. Период расширения Североатлантического альянса на восток подошел к концу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это новая эпоха. <...> Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе. <...> Украина — буферная зона", — сказал он в интервью телеканалу GB News.
Орбан подчеркнул, что Запад без согласования с Москвой изменил систему безопасности в Европе, заявив о желании принять Украину в НАТО. СВО стала ответом на эти действия, добавил премьер.
Политик также призвал построить новую систему безопасности и сотрудничества в торговле и энергетике вместе с Россией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
