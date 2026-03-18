Опрос показал отношение испанцев к действиям США и Израиля в Иране

МАДРИД, 18 мар - РИА Новости. Почти семь из десяти жителей Испании выразили несогласие с действиями США и Израиля в Иране, свидетельствуют данные опроса Центра социологических исследований страны (CIS).
Согласно исследованию, 69,2% респондентов заявили о неприятии "этих действий США и Израиля": из них 41,7% выразили сильное несогласие, ещё 27,5% - значительное. В то же время около четверти опрошенных сообщили о слабом (12,4%) или полном отсутствии (12,1%) неприятия.
Кроме того, 64,3% испанцев заявили, что обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке: 25,3% отметили, что "очень" обеспокоены, ещё 39% - "в значительной степени".
Большинство респондентов также считают происходящее "серьёзной угрозой международному миру". Такую оценку дали 85,4% участников опроса.
В исследовании отмечается, что наибольшую степень неприятия действий США и Израиля демонстрируют сторонники левых политических сил, тогда как среди избирателей правых партий уровень несогласия ниже.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.