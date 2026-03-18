Опрос показал, сколько россиян хотят учиться за счет работодателя
Большинство россиян (77%) хотели бы повысить квалификацию за счет работодателя, однако такая возможность есть лишь у 29% опрошенных, следует из результатов... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T02:47:00+03:00
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большинство россиян (77%) хотели бы повысить квалификацию за счет работодателя, однако такая возможность есть лишь у 29% опрошенных, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"(Согласно данным опроса - ред.), 77% сотрудников хотели бы повысить квалификацию за счет внутреннего или внешнего обучения в рамках корпоративной программы карьерного роста. Однако пока такая возможность есть только у 29% опрошенных", - сказано в исследовании.
Уточняется, что помимо обучения сотрудники рассчитывают на профессиональную переподготовку (66%), приоритет при внутреннем найме (48%), наставничество (44%) и карьерное консультирование (37%), а также на доступ к корпоративной библиотеке (25%) и ротацию кадров между отделами и регионами (24%).
По данным опроса, программы карьерного роста в целом доступны 45% респондентов, при этом 40% опрошенных заявили об их отсутствии, 5% сообщили о доступе только для ограниченного круга сотрудников, еще 10% не знают о наличии таких программ.
Исследование проходило в январе 2026 года среди более чем 1 960 соискателей.