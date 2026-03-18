ООН не фиксирует массового перемещения беженцев c Ближнего Востока в ЕС

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Массового перемещения беженцев в сторону Европы на фоне начавшегося на Ближнем Востоке конфликта на данный момент не наблюдается, заявил глава представительства Международной организации по миграции ООН (МОМ) в Брюсселе Лукас Герке.
Ранее об опасениях ЕС в связи с ситуацией на Ближнем Востоке заявили в ЕК по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.
"Мы не видим сейчас какого-либо вызывающего опасения продолжающегося перемещения (лиц - ред.)", - заявил Герке в интервью газете Financial Times.
Как отмечает издание, европейские страны поддерживают связь с МОМ по поводу гуманитарных потребностей в регионе и потенциально "выходящих за рамки" миграционных потоков.
В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и несиабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1-1,8 миллионов человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.