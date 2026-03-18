Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
2026-03-18T01:08:00+03:00
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стоимость лечения онкологического заболевания в России может варьироваться от нуля до нескольких миллионов рублей в год, сообщил РИА Новости онколог, эксперт фонда "Онкологика" Дмитрий Олькин.
"Стоимость лечения онкологического заболевания в России
в 2026 году может варьировать от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений", — сказал врач.
Он добавил, что система ОМС в 2026 году обеспечивает базовый объем онкологической помощи. При обращении в частные клиники для хирургического лечения стоимость варьируется от 350 до 700 тысяч рублей в зависимости от объема вмешательства и необходимости реконструктивного этапа. При метастатическом процессе стоимость месячного курса с учетом таргетной терапии составляет 200-350 тысяч рублей.
"Хирургия, лучевая терапия, стандартная химиотерапия доступны. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и программу высокозатратных нозологий", — заключил Олькин.