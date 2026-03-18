Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 18.03.2026 (обновлено: 05:53 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/onkolog-2081325599.html
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
Стоимость лечения онкологического заболевания в России может варьироваться от нуля до нескольких миллионов рублей в год, сообщил РИА Новости онколог, эксперт...
2026-03-18T01:08:00+03:00
2026-03-18T05:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России

© Fotolia / yahyaikizВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стоимость лечения онкологического заболевания в России может варьироваться от нуля до нескольких миллионов рублей в год, сообщил РИА Новости онколог, эксперт фонда "Онкологика" Дмитрий Олькин.
"Стоимость лечения онкологического заболевания в России в 2026 году может варьировать от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений", — сказал врач.
Он добавил, что система ОМС в 2026 году обеспечивает базовый объем онкологической помощи. При обращении в частные клиники для хирургического лечения стоимость варьируется от 350 до 700 тысяч рублей в зависимости от объема вмешательства и необходимости реконструктивного этапа. При метастатическом процессе стоимость месячного курса с учетом таргетной терапии составляет 200-350 тысяч рублей.
"Хирургия, лучевая терапия, стандартная химиотерапия доступны. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и программу высокозатратных нозологий", — заключил Олькин.
Работник медучреждения - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболевания раком в России
15 марта, 02:17
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала