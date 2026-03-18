Онищенко оценил идею отправлять не желающих иметь детей женщин к психологу

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Консультация у психолога при нежелании иметь детей позволит выявить причину и страхи, из-за которых женщина не хочет рожать ребенка, данные рекомендации не ущемляют права россиянок, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Минздрав РФ в феврале 2026 года утвердил методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Согласно документу, россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу.

"Репродуктивный возраст женщины, то есть 18-49 лет, когда можно нормально рожать. Ну, не направлять прям за веревку, их никто тащить не будет, но побеседовать и с точки зрения мотивации хотя бы разобраться, а в чем дело. Может она просто боится. Поэтому я не вижу тут никакого ущемления прав, принуждения", - сказал Онищенко.

Он добавил, что посещение психолога как у мужчин, так и женщин должно быть элементом человеческой культуры.