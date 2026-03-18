Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 18.03.2026 (обновлено: 17:52 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/onischenko-2081500377.html
Онищенко оценил идею отправлять не желающих иметь детей женщин к психологу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058053180_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_8dcc169e8ac851f90740736167be77a0.jpg
https://ria.ru/20260109/volodin-2066966612.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058053180_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_2c2d44fde2be6ad5dae726d141035608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Консультация у психолога при нежелании иметь детей позволит выявить причину и страхи, из-за которых женщина не хочет рожать ребенка, данные рекомендации не ущемляют права россиянок, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Минздрав РФ в феврале 2026 года утвердил методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Согласно документу, россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу.
"Репродуктивный возраст женщины, то есть 18-49 лет, когда можно нормально рожать. Ну, не направлять прям за веревку, их никто тащить не будет, но побеседовать и с точки зрения мотивации хотя бы разобраться, а в чем дело. Может она просто боится. Поэтому я не вижу тут никакого ущемления прав, принуждения", - сказал Онищенко.
Он добавил, что посещение психолога как у мужчин, так и женщин должно быть элементом человеческой культуры.
"Психолог не принуждает, он помогает человеку", - заключил академик.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин
9 января, 09:26
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала