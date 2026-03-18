В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом - РИА Новости, 18.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 18.03.2026 (обновлено: 12:08 18.03.2026)
В Краснодаре обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом
Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 18.03.2026
Последствия атаки беспилотников в Краснодаре
Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, сообщает оперативный штаб региона. Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.
Опубликовано видео последствий атаки дронов ВСУ на жилые дома в Краснодаре

СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.
"Обломки БПЛА повредили еще один многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара. В МКД повреждена одна из квартир – в ней выбило окна, возгорания нет", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Кубани, пострадавших нет. Обломки обнаружили также во дворе многоквартирного дома, работают оперативные и спецслужбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
