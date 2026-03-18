Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/oae-2081531936.html
Атака на месторождение в Иране является опасной эскалацией, заявил МИД ОАЭ
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что нанесение ударов иранскому месторождению "Южный Парс" является опасной эскалацией и угрожает глобальной... РИА Новости, 18.03.2026
в мире
иран
оаэ
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_eb2f87a554446a13208d67ab77acaa49.jpg
https://ria.ru/20260318/iran-2081441984.html
https://ria.ru/20260318/iran-2081503973.html
иран
оаэ
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_71887a0efd9c38089577a6bb7ed90b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что нанесение ударов иранскому месторождению "Южный Парс" является опасной эскалацией и угрожает глобальной энергетической безопасности.
"ОАЭ заявляют, что нанесение ударов по энергетическим объектам, связанным с газовым месторождением Южный Парс в Исламской Республике Иран, которое является продолжением месторождения "Северное" в братском государстве Катар, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении эмиратского МИД.
Ранее министерство нефти Ирана заявило о повреждении ряда объектов в особой энергетической зоне "Парс" на юге Ирана. Иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора, в частности, месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
МИД ОАЭ подчеркнул, что нанесение ударов по энергетической инфраструктуре представляет прямую угрозу глобальной энергетической безопасности, а также безопасности и стабильности региона и его населения.
Согласно заявлению, подобные действия влекут за собой серьезные экологические последствия и подвергают прямой опасности гражданское население и безопасность мореходства.
"ОАЭ подтверждают необходимость избегать нападений на жизненно важные объекты при любых обстоятельствах, особо отмечая важность соблюдения международного права и сохранения безопасности и стабильности в регионе", - заявил эмиратский МИД.
В миреИранОАЭКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала