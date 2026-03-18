Атака на месторождение в Иране является опасной эскалацией, заявил МИД ОАЭ
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что нанесение ударов иранскому месторождению "Южный Парс" является опасной эскалацией и угрожает глобальной...
МИД ОАЭ: атака на месторождение "Южный Парс" в Иране является опасной эскалацией
ДУБАЙ, 18 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что нанесение ударов иранскому месторождению "Южный Парс" является опасной эскалацией и угрожает глобальной энергетической безопасности.
"ОАЭ заявляют, что нанесение ударов по энергетическим объектам, связанным с газовым месторождением Южный Парс в Исламской Республике Иран, которое является продолжением месторождения "Северное" в братском государстве Катар
, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении эмиратского МИД.
Ранее министерство нефти Ирана заявило о повреждении ряда объектов в особой энергетической зоне "Парс" на юге Ирана
. Иранские СМИ и власти сообщили об атаке США
и Израиля
на объекты нефтегазового сектора, в частности, месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
МИД ОАЭ
подчеркнул, что нанесение ударов по энергетической инфраструктуре представляет прямую угрозу глобальной энергетической безопасности, а также безопасности и стабильности региона и его населения.
Согласно заявлению, подобные действия влекут за собой серьезные экологические последствия и подвергают прямой опасности гражданское население и безопасность мореходства.
"ОАЭ подтверждают необходимость избегать нападений на жизненно важные объекты при любых обстоятельствах, особо отмечая важность соблюдения международного права и сохранения безопасности и стабильности в регионе", - заявил эмиратский МИД.