Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, заявил Новак

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, будет расти спрос и на нефть, и на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на дне МИЭП МГИМО.

"Несмотря на все скептические оценки, что будет пик спроса различных источников энергии, его в ближайшие десятилетия точно не будет на нашем с вами веку. Поскольку будет рост потребления, будет потребление расти и нефти, и газа, будет потребление угля, будет место и возобновляемым источникам энергии, и атомной энергетике, и современным новым трендам, связанным с водородными технологиями", - сказал он.