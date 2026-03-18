Российская экономика демонстрирует устойчивость, заявил Новак

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская экономика показывает стабильность в непростых условиях, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, российская экономика демонстрирует устойчивость", — рассказал он на итоговой коллегии Минэкономразвития.
По его словам, страна продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому. За три года рост ВВП составил более 10% — это выше среднемировых показателей.
"Прямое свидетельство того, что фундамент, заложенный нашими совместными усилиями, позволяет преодолевать любые внешние вызовы", — пояснил Новак.
Со своей стороны, глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал основными вызовами для долгосрочного роста бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий и замедление экономики и инвестиций. Правительство расставляет приоритеты в расходах, чтобы поддержать те сектора и технологии, которые обеспечат развитие.
Также вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что кадровый дефицит удалось сократить за счет увеличения занятости в 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Кадры".
