Рютте провел пресс-конференцию на фоне позирующих на морозе солдат

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в ходе учений НАТО Cold Response

БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию в Норвегии на фоне позирующих с оружием на морозе солдат, передает корреспондент РИА Новости.

Во время пресс-конференции в ходе учений НАТО Cold Response в Норвегии Рютте и министр обороны Норвегии Йонас Гар Стёре решили разместить на заднем плане двенадцать вооруженных солдат НАТО из разных стран, остававшихся неподвижными на протяжении всей пресс-конференции, которая длилась около двадцати минут.

Как отметил корреспондент РИА Новости, по позам солдат было явно заметно, что им холодно. Их взгляд был устремлён в пустоту на протяжении всей пресс-конференции. Не было никакого единообразия в форме солдат, от обуви до головных уборов.