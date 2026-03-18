США отправляют Киеву только оплаченное им оружие, заявил генерал НАТО
20:18 18.03.2026
США отправляют Киеву только оплаченное им оружие, заявил генерал НАТО
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты отправляют Украине оружие, оплаченное деньгами европейских союзников, только после получения от них обязательств оплаты, заявил в среду главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"Принцип работы заключается в том, что мы собираем пакеты (вооружения - ред.) по цене полмиллиарда долларов за штуку... Как только европейская страна выделяет средства, они переводятся в логистические центры и потом на Украину", - сообщил американский генерал на слушаниях в палате представителей США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон не поставляет Украине оружие напрямую, а продает странам НАТО, которые помогают Киеву.
