Белоусов наградил бойцов группировки "Север"

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды проявившим героизм бойцам группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, он проинспектировал подразделения группировки войск "Север" и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач. Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов Российской Федерации.
"Завершая работу на командном пункте, Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки "Север", отличившимся при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы, которые проявили в ходе спецоперации мужество, героизм и высокий профессионализм, получили Ордена Мужества и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени с мечами.
