В Нидерландах мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли
В Нидерландах мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли - РИА Новости, 18.03.2026
В Нидерландах мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли
Супружеская пара обнаружила мертвую мышь в упаковке замороженной стручковой фасоли из супермаркета сети Jumbo в нидерландском городе Капелле-ан-ден-Эйссел,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:07:00+03:00
2026-03-18T18:07:00+03:00
2026-03-18T18:15:00+03:00
нидерланды
нидерланды
нидерланды, в мире
В Нидерландах мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли
AD: в Нидерландах мертвую мышь нашли в упаковке замороженной фасоли
ГААГА, 18 мар - РИА Новости. Супружеская пара обнаружила мертвую мышь в упаковке замороженной стручковой фасоли из супермаркета сети Jumbo в нидерландском городе Капелле-ан-ден-Эйссел, пишет газета Algemeen Dagblad.
Речь идет о пакете замороженной стручковой фасоли собственной марки крупного нидерландского сетевого супермаркета Jumbo. Пара приобрела упаковку две недели назад.
"Сразу стало ясно, что сверху лежит мышь", - рассказал газете мужчина.
В тот же вечер покупатель вернулся в филиал Jumbo, где ему принесли извинения и дали ваучер, но менеджер магазина отнесся к инциденту несерьезно.
"Он даже не удосужился записать номер товара. Мне сказали просто выбросить пакет с мышью в мусорное ведро", - сообщил мужчина.
Пара подала жалобу в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).
Сеть супермаркетов подтвердила инцидент.