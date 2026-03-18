Крымский мост в Москве промыли после зимы
Крымский мост в Москве промыли после зимы - РИА Новости, 18.03.2026
Крымский мост в Москве промыли после зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы промыли Крымский мост после зимы, тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:01:00+03:00
2026-03-18T17:01:00+03:00
цао, москва, садовое кольцо (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЦАО, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Крымский мост в Москве промыли после зимы
В центре Москвы промыли Крымский мост после зимы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы промыли Крымский мост после зимы, тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"Крымский мост в ЦАО промыли после зимы. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. В промывке задействовали 10 рабочих и 2 поливомоечные машины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для полной очистки моста потребовались сутки. На время работ движение транспорта и пешеходов не ограничивалось. После промывки на сооружении проводятся необходимые ремонтные и лакокрасочные работы.
"Крымский мост - подвесной мост длиной 688 метров через Москву-реку, расположен на Садовом кольце и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал ЦАО. Был построен в 1938 году, входит в число охраняемых объектов культурного наследия столицы", - подчеркивается в сообщении.