Крымский мост в Москве промыли после зимы

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы промыли Крымский мост после зимы, тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"Крымский мост в ЦАО промыли после зимы. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления тщательно очистили чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста. В промывке задействовали 10 рабочих и 2 поливомоечные машины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для полной очистки моста потребовались сутки. На время работ движение транспорта и пешеходов не ограничивалось. После промывки на сооружении проводятся необходимые ремонтные и лакокрасочные работы.