В Москве началась весенняя уборка улиц
Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц в Москве, для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами,... РИА Новости, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц в Москве, для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"Коммунальная техника начала весеннюю уборку улиц. Для устранения загрязнений машины оборудованы боковыми круглыми щетками и двумя резервуарами: для всасываемых загрязнений, с жидкостью – для увлажнения поверхности дорог. Установка под давлением всасывает грязь, пыль и мелкий мусор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. Для большей эффективности уборки дороги увлажняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для очистки тротуаров специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" применяют компактные и маневренные машины, которые легко работают в узких и ограниченных пространствах, не мешая пешеходам. Они отлично приспособлены для мест с большой проходимостью.
"На улицах города с 2025 года работают новые электрические подметально-уборочные машины. Их уже переоборудовали к текущему сезону. Модель отличается компактностью, многофункциональностью и маневренностью", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что летом техника работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой очищает городские пространства с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Важное преимущество этой машины – экологичный электродвигатель.
"Вакуумную подметально-уборочную технику задействуем круглогодично, когда поверхность дорог сухая и нет осадков", - заключается в сообщении.