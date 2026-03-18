В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода
16:51 18.03.2026
В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода
В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода - РИА Новости, 18.03.2026
В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под дном Москвы-реки завершили в 2025 году, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:51:00+03:00
2026-03-18T16:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
строительство
москва
москва, строительство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Строительство
В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода

Строительство Шелепихинского газопровода под Москвой-рекой завершили в 2025 году

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под дном Москвы-реки завершили в 2025 году, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"В 2025-м менее чем за год завершили строительство Шелепихинского газопровода‑дюкера под дном Москвы-реки" ,- говорится в сообщении.
Отмечается, что объект стал значимым элементом столичной газовой инфраструктуры, он повысил надежность газоснабжения шести районов в четырех административных округах Москвы. Уточняется, что среди обслуживаемых территорий - жилые и промышленные зоны, новый газопровод‑дюкер проходит под руслом Москвы-реки и соединяет Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной.
Кроме того, инженерное решение не оказывает негативного воздействия на экосистему Москвы-реки и городскую среду. При строительстве использовали отечественные материалы и трубопроводы, отвечающие актуальным стандартам безопасности, срок эксплуатации превышает 40 лет, при этом газопровод не требует ежегодного обслуживания.
"Завершение проекта стало важным этапом в модернизации газовой инфраструктуры Москвы и создало дополнительный запас надежности и безопасности энергоснабжения города на долгосрочную перспективу", - говорится также в сообщении.
