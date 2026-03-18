В Москве в 2025 году завершили строительство Шелепихинского газопровода

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под дном Москвы-реки завершили в 2025 году, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что объект стал значимым элементом столичной газовой инфраструктуры, он повысил надежность газоснабжения шести районов в четырех административных округах Москвы. Уточняется, что среди обслуживаемых территорий - жилые и промышленные зоны, новый газопровод‑дюкер проходит под руслом Москвы-реки и соединяет Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной.

Кроме того, инженерное решение не оказывает негативного воздействия на экосистему Москвы-реки и городскую среду. При строительстве использовали отечественные материалы и трубопроводы, отвечающие актуальным стандартам безопасности, срок эксплуатации превышает 40 лет, при этом газопровод не требует ежегодного обслуживания.