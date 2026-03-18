ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала экосистемой, позволяющей выращивать не только компании-лидеры, но и современные кадры для работы на высокотехнологичных предприятиях, отметил генеральный директор компании "ХайТэк" Андрей Панков.

"ОЭЗ "Технополис Москва" – это эффективная экосистема, где рождаются и растут технологические лидеры. Наша компания особенно ценит не только синергию и инфраструктуру, но и вклад в развитие кадров. Здесь создана среда, в которой специалисты постоянно учатся, а компании – получают доступ к лучшим молодым талантам", – привели комментарий Панкова в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ, что в минувшем году резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" представили более 90 уникальных разработок.

"Основу интеллектуального портфеля составляют решения в области информационных технологий, микроэлектроники, а также оригинальное высокотехнологичное оборудование", - пояснил столичный мэр.

Так, одним из лидеров по количеству зарегистрированных разработок стал производитель лазерного оборудования, представивший современные станки для лазерной маркировки и гравировки. Компания, выпускающая банкоматы, зарегистрировала автомат для продажи и пополнения проездных билетов. Другой резидент представил ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, не уступающий мировым аналогам. Еще одна важная инновация — препарат для терапии тяжелых форм хронического заболевания почек.