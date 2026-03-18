Рейтинг@Mail.ru
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:30 18.03.2026 (обновлено: 15:39 18.03.2026)
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров - РИА Новости, 18.03.2026
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров
Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала экосистемой, позволяющей выращивать не только компании-лидеры, но и современные кадры для работы на... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:30:00+03:00
2026-03-18T15:39:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081457977_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_1c7157e1a761cd494909a636372baf15.jpg
https://ria.ru/20260317/dipp-2081216874.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081457977_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_f645e8b4a797da752ef41ed91efa66ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров

"Технополис Москва" стала экосистемой для компаний-лидеров и новых кадров

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров
ОЭЗ Москвы стала экосистемой для выращивания технологических лидеров - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" стала экосистемой, позволяющей выращивать не только компании-лидеры, но и современные кадры для работы на высокотехнологичных предприятиях, отметил генеральный директор компании "ХайТэк" Андрей Панков.
"ОЭЗ "Технополис Москва" – это эффективная экосистема, где рождаются и растут технологические лидеры. Наша компания особенно ценит не только синергию и инфраструктуру, но и вклад в развитие кадров. Здесь создана среда, в которой специалисты постоянно учатся, а компании – получают доступ к лучшим молодым талантам", – привели комментарий Панкова в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ, что в минувшем году резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" представили более 90 уникальных разработок.
"Основу интеллектуального портфеля составляют решения в области информационных технологий, микроэлектроники, а также оригинальное высокотехнологичное оборудование", - пояснил столичный мэр.
Так, одним из лидеров по количеству зарегистрированных разработок стал производитель лазерного оборудования, представивший современные станки для лазерной маркировки и гравировки. Компания, выпускающая банкоматы, зарегистрировала автомат для продажи и пополнения проездных билетов. Другой резидент представил ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, не уступающий мировым аналогам. Еще одна важная инновация — препарат для терапии тяжелых форм хронического заболевания почек.
За время работы ОЭЗ "Технополис Москва" резиденты зарегистрировали уже 818 результатов интеллектуальной деятельности в виде патентов, лицензий, свидетельств и товарных знаков, отмечается в сообщении.
Представители ДИПП встретились со школьниками на Разговорах о важном - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"
17 марта, 14:05
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала