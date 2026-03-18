Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в выходные

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Теплая погода до плюс 13 градусов ожидается на выходных в Москве, ветер будет усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет такая же практически погода, как и сейчас. Погоду будет определять антициклон, но, правда, будет уже несколько других свойств, поэтому такого яркого синего неба у нас не будет. Но переменной облачности и осадков у нас не ожидается. Что касается температурного режима, он тоже будет мало отличаться от того, что мы сейчас с вами переживаем. Минимальная температура в Москве будет около нуля, то есть минус один - плюс один. Дневная температура будет чуть повыше, чем сегодня", - рассказала Позднякова

Она отметила, что в субботу температура будет около 10 градусов тепла, в воскресенье ожидается плюс 11 - плюс 13 градусов. Ветер станет усиливаться, будет северо-западный.