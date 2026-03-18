Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 18.03.2026 (обновлено: 14:34 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/moskva-2081440622.html
Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в выходные
Теплая погода до плюс 13 градусов ожидается на выходных в Москве, ветер будет усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_b5ef18debbd4c2b03e452c73e30223d4.jpg
https://ria.ru/20260316/moskva-2080889549.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788829280_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5ec647afd49495b1e88a44801964018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир в Москве
Перейти в медиабанк
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Теплая погода до плюс 13 градусов ожидается на выходных в Москве, ветер будет усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные будет такая же практически погода, как и сейчас. Погоду будет определять антициклон, но, правда, будет уже несколько других свойств, поэтому такого яркого синего неба у нас не будет. Но переменной облачности и осадков у нас не ожидается. Что касается температурного режима, он тоже будет мало отличаться от того, что мы сейчас с вами переживаем. Минимальная температура в Москве будет около нуля, то есть минус один - плюс один. Дневная температура будет чуть повыше, чем сегодня", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в субботу температура будет около 10 градусов тепла, в воскресенье ожидается плюс 11 - плюс 13 градусов. Ветер станет усиливаться, будет северо-западный.
"Это будет уже другой антициклон. Поэтому воздушные потоки у нас поменяются, но температурный режим у нас практически не изменится. Температура воздуха останется выше климатической нормы, где-то на 3-4 градуса", - добавила синоптик.
Горожане у автобусной остановки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта
16 марта, 07:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала