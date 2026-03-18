Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в бизнес-центре Turas в Москве. 18 марта 2026

Пожар в бизнес-центре Turas в Москве тушат почти 130 человек

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 130 человек и около 40 единиц техники привлечены к тушению в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка внутри здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее главк сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно.

"На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб в количестве 130 человек и 37 единиц техники. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания", - говорится в сообщении ведомства.