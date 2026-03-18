В Москве почти 200 человек эвакуировали из бизнес-центра из-за пожара

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы из-за пожара на складе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Из здания эвакуировали порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание на первом этаже здания удалось ликвидировать. "Происходит горение на втором и третьем этажах", - отметил собеседник агентства, добавив, что здание разделено на две части: административную и складскую.