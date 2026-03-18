В Молдавии заявили, что страна может стать частью транзита оружия с Украины

КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Молдавия может оказаться частью транзитного пути для большого объема нелегального оружия с Украины, заявил журналистам глава национального центра управления кризисами при правительстве республики Сергей Диакону.
"В настоящее время мы анализируем риски для безопасности, которые мы видим после окончания войны, и все это количество оружия, находящегося на территории Украины, начнет нелегально переправляться в Молдавию. Мы провели несколько встреч с партнерами и готовим несколько сценариев и оперативных планов", - сказал Диакону.
В конце января на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава делегации РФ Юлия Жданова заявила, что нелегальная торговля западным вооружением и военной техникой на Украине носит масштабный характер, среди покупателей фигурируют криминальные структуры Германии, Италии, Франции и других европейских стран.