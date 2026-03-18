Минцифры рассказали о пользе законопроекта об ИИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) может вступить в силу 1 сентября 2027 года, он призван защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов, заявили Минцифры РФ.

"Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, установив чёткие правила для разработчиков, бизнеса и государства. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов", - заявили там.