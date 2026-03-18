Отменить русскую культуру невозможно, заявили в Минкульте - РИА Новости, 18.03.2026
14:15 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/minkult-2081435543.html
Отменить русскую культуру невозможно, заявили в Минкульте
Отменить русскую культуру невозможно, заявили в Минкульте - РИА Новости, 18.03.2026
Отменить русскую культуру невозможно, заявили в Минкульте
Россия спокойно и здраво реагирует на звучащие на Западе призывы отменить русскую культуру, так как это невозможно сделать, заявил заместитель министра культуры РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:15:00+03:00
2026-03-18T14:15:00+03:00
россия
владивосток
кемерово
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
в мире
россия
владивосток
кемерово
россия, владивосток, кемерово, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), в мире
Россия, Владивосток, Кемерово, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), В мире
Отменить русскую культуру невозможно, заявили в Минкульте

Малышев: у Запада не получится отменить русскую культуру

Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Россия спокойно и здраво реагирует на звучащие на Западе призывы отменить русскую культуру, так как это невозможно сделать, заявил заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.
"Мы на это (призывы на Западе по отмене русской культуры – ред.) реагируем совершенно здраво, спокойно. Если есть ряд сил, которые на сегодняшний день находятся не в себе и какие-то таблетки им не помогают от этого, это их право. Вы понимаете, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича отменить невозможно", - сказал замминистра журналистам в среду в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он сравнил мировую классическую музыку с двумя руками человека.
"Есть левая рука и правая рука. К примеру, правая рука – это русская культура, классическая симфоническая музыка... Ну невозможно на рояле играть одной рукой (игнорируя русскую классическую музыку – ред.). Должны быть две руки. Если какие-то силы сами себя лишают одной руки в виде русской академической музыки, то это их право. Пожалуйста, посмотрим, как долго они смогут играть одной рукой на рояле. Это невозможно", - констатировал Малышев.
При этом он обратил внимание, что в России не отменяют представителей культуры – уроженцев стран, которые сегодня проводят недружественную политику в отношении России.
"На территории Российской Федерации… культура у нас во всех направлениях расцветает. Это и дома культуры, в том числе сельские, сильно развиваются, и библиотеки, и концертные залы строятся. И во Владивостоке, и в Кемерово, и в Севастополе, и в Калининграде. Идет бурное развитие культуры, строительство культурных учреждений по стране. И у нас наравне с нашими композиторами… и Бах, и Моцарт точно так же исполняются. Тут нет никаких проблем", - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что если хочет кто-то на Западе ходить с одной рукой, то пусть ходит.
"А мы вместе с Беларусью считаем Рахманинова и Чайковского общими композиторами. Это наше общее наследие, мы вместе их чтим и ценим", - добавил замминистра.
РоссияВладивостокКемеровоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)В мире
 
 
