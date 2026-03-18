Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/mid-2081476371.html
Молдавия пыталась обвинить Россию в загрязнении реки, заявила Захарова
Молдавия пыталась обвинить Россию в загрязнении реки, заявила Захарова
МИД Молдавии пытался обвинить Россию в загрязнении реки Днестр, предъявив послу РФ в стране Олегу Озерову "бутылку с мутной жидкостью", заявила официальный... РИА Новости, 18.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_d04db5d54da4411c002d5e8b93c9243a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. МИД Молдавии пытался обвинить Россию в загрязнении реки Днестр, предъявив послу РФ в стране Олегу Озерову "бутылку с мутной жидкостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Президент республики (Майя - ред.) Санду, комментируя ситуацию с ухудшением экологии реки Днестр в результате попадания в нее загрязняющих веществ с украинской территории, как обычно, голословно возложила ответственность за это почему-то - потому что она делает так всегда - на Россию... В качестве "доказательства" молдавская сторона предъявила послу РФ... бутылку с мутной жидкостью", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что молдавские дипломаты не уточнили, что предполагалось сделать с этой бутылкой. Они также не привели ни анализа, ни описания бутылки.
Дипломат подчеркнула, что официальный Кишинев продолжает делать все, чтобы отвлечь внимание жителей Молдавии от серьезных проблем в экономике и социальной сфере и переложить ответственность на Россию.
РоссияМолдавияДнестрМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала