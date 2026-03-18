Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.03.2026
16:01 18.03.2026 (обновлено: 16:12 18.03.2026)
Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.03.2026
Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке
Россия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, приложить усилия для прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:01:00+03:00
2026-03-18T16:12:00+03:00
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
мария захарова
алексей лихачев
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260318/zaharova-2081457317.html
россия
ближний восток
сша
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, мария захарова, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Мария Захарова, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке

МИД: Россия призывает стороны конфликта к прекращению огня на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия призывает все стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, приложить усилия для прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем вовлеченные в конфликт стороны одуматься и приложить усилия в целях скорейшего прекращения огня и деэскалации напряженности. Продолжение боевых действий чревато беспрецедентными негативными последствиями для всего Ближнего Востока, в том числе в ядерной сфере", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Глава "Росатома" Алексей Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова призвала обратить внимание на последствия ситуации вокруг Ирана
Вчера, 15:30
 
РоссияБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАМария ЗахароваАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
