Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД - РИА Новости, 18.03.2026
14:47 18.03.2026 (обновлено: 15:03 18.03.2026)
Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД
Москва глубоко обеспокоена продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном и призывает страны решать разногласия дипломатическим путем,... РИА Новости, 18.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном и призывает страны решать разногласия дипломатическим путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с глубокой обеспокоенностью воспринимаем непрекращающееся военное противостояние между дружественными нам странами – Пакистаном и Афганистаном, влекущее трагические последствия, в том числе для мирного населения", - сказала она на брифинге.
Россия призывает обе стороны отказаться от тупикового курса на конфронтацию и разрешать разногласия политико-дипломатическими средствами, добавила Захарова.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
