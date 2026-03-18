Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном и призывает страны решать разногласия дипломатическим путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с глубокой обеспокоенностью воспринимаем непрекращающееся военное противостояние между дружественными нам странами – Пакистаном и Афганистаном, влекущее трагические последствия, в том числе для мирного населения", - сказала она на брифинге.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.